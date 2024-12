Luiz Felipe torna in Italia: Napoli valuta il difensore per affrontare l’emergenza in rosa

Dopo aver rescisso il contratto con l’Al Ittihad in Arabia Saudita, Luiz Felipe è tornato in Italia alla ricerca di una nuova avventura professionale. L’ex difensore della Lazio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il Napoli, che deve affrontare l’infortunio di Alessandro Buongiorno e coprire il vuoto lasciato nella retroguardia.

Un profilo adatto alle necessità del Napoli

Il club partenopeo sta attentamente valutando l’opzione Luiz Felipe, che offre diversi vantaggi. Il difensore conosce già il campionato italiano e non avrebbe bisogno di un lungo periodo di adattamento. Inoltre, la sua versatilità tattica lo rende adatto sia a uno schieramento a quattro che a una difesa a tre, una caratteristica preziosa per soddisfare le esigenze di Luciano Spalletti.

Un ulteriore punto a favore sarebbe la possibilità di integrarlo immediatamente nel gruppo, permettendogli di allenarsi con la squadra in attesa della riapertura delle liste di tesseramento.

I dubbi sulla condizione fisica

Non mancano, però, alcune incognite. Luiz Felipe è lontano dal calcio di alto livello da circa un anno e mezzo, il che potrebbe sollevare interrogativi sulla sua forma fisica e sull’immediata capacità di reggere i ritmi della Serie A. Tuttavia, la determinazione del giocatore è evidente, e il suo assenso a un eventuale trasferimento al Napoli sarebbe già garantito.

Il Napoli riflette sulla mossa giusta

Mentre Luiz Felipe attende fiducioso una chiamata, il Napoli si prende il tempo necessario per decidere se puntare sul brasiliano come rinforzo strategico per la seconda parte della stagione. L’interesse c’è, ma la scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni del club e dallo stato di forma del giocatore.