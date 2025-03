Lukaku a caccia del gol: il Napoli ha bisogno del suo bomber

Romelu Lukaku vuole tornare protagonista e ha fatto una promessa ai compagni di squadra: sarà decisivo nel rush finale della stagione. Dopo alcuni giorni di lavoro individuale, il centravanti belga riprenderà ad allenarsi con il gruppo a Castel Volturno, con l’obiettivo di ritrovare il feeling con la rete.

Digiuno da cinque giorni

Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 90 azzurro ha messo a segno 9 gol e fornito 7 assist, risultando determinante contro squadre come Milan, Juventus, Atalanta e Parma. Tuttavia, il suo digiuno dura ormai da cinque giornate, un dato che si intreccia con la mancanza di vittorie del Napoli nello stesso periodo. Una semplice coincidenza? Probabilmente no, perché un attaccante del suo calibro è spesso il riferimento principale nelle fasi più complicate della stagione.

Negli ultimi anni, Lukaku ha modificato il suo stile di gioco, diventando più partecipe nella costruzione della manovra piuttosto che finalizzatore puro. Ma l’istinto del bomber è ancora intatto, e la corsa allo Scudetto potrebbe riaccendere quella fame di gol che lo ha sempre contraddistinto.

Un’altra curiosità riguarda il suo bottino complessivo in Serie A: dal 25 gennaio è fermo a un passo dalla doppia cifra stagionale e dalle 80 reti totali nel campionato italiano. Nel frattempo, i suoi compagni di reparto hanno provato a sopperire alla sua assenza sotto porta, segnando complessivamente 8 reti: Raspadori (3), Neres e Politano (2 a testa), Simeone (1), mentre Ngonge e Okafor sono ancora a secco. Per l’ex Milan, però, c’è un’attenuante: arrivato negli ultimi giorni di mercato, ha avuto poco spazio e ha accumulato appena 22 minuti in campo.

Con il finale di stagione alle porte, il Napoli ha bisogno del miglior Lukaku per inseguire i propri obiettivi. L’attesa per il suo ritorno al gol è alta, e lui è pronto a rispondere sul campo.