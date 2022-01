Lukaku-Chelsea, è già addio? Dusan Vlahovic il sostituto

Lukaku potrebbe già lasciare Londra, su di lui anche la Juventus. Al suo posto il Chelsea potrebbe provare a prendere Vlahovic

Ha destato e continua a destare scompiglio la recente intervista di Romelu Lukaku a Sky Sport. Il calciatore ha lasciato dietro di sé solo malcontento, tanto da non esser addirittura convocato da Tuchel per la prossima partita di Premier League del Chelsea.

Parole di certo non gradite da tutto l’ambiente blues, specialmente vista la stagione in corso, e che ora rischiano di ritorcersi contro lo stesso colosso Belga. Oltre all’esclusione dai disponibili per la partita contro il Liverpool, potrebbe anche subire una grossa e salatissima multa. Il tutto però potrebbe risultare in una sua partenza, che di sicuro avrebbe del clamoroso.

Il ritorno in Italia o l’avventura in Spagna. Chi lo sostituisce?

Le dichiarazioni di Romelu Lukaku lasciano intravedere un possibile spiraglio di ritorno in Italia. Il calciatore gradirebbe tornare nella nostra penisola e la Juventus sembrerebbe aver puntato il calciatore.

Romelu, però, potrebbe non accettare la pista bianconera. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il calciatore tornerebbe in Italia solo all’Inter. Nel mercato non si sa mai, ovvio, però al momento non sembra fattibile l’operazione.

Dovesse partire, dunque, sembra più probabile un approdo in una tra Barcellona e Real Madrid che allo stato attuale delle cose non si sono sbilanciate sul gigante della nazionale Belga. Il Chelsea per sostituirlo potrebbe inserirsi nella corsa per Dusan Vlahovic della Fiorentina, corteggiatissimo da mezza Europa. Compresa la Juventus, che a questo punto potrebbe ritrovarsi con un nulla di fatto.