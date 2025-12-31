Lukaku, complessivamente stop di quasi sei mesi: quando potrebbe ritornare in campo il belga

Romelu Lukaku continua a vivere un periodo estremamente complicato dal punto di vista fisico. L’attaccante belga, dopo il lungo stop che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi, sembrava finalmente vicino al rientro. Il recupero, però, non è stato lineare come sperato e, nonostante l’infortunio principale sia ormai alle spalle, persistono ancora diversi problemi fisici.

Secondo le ultime indiscrezioni, la condizione di Lukaku non sarebbe ancora ottimale. Il giocatore starebbe convivendo con fastidi e difficoltà che impediscono allo staff medico di dare il via libera definitivo. Per questo motivo, sarà necessario ulteriore tempo per completare il percorso di riabilitazione: si parla di altre 2-3 settimane di stop, con un possibile ritorno in campo fissato tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Una situazione che rappresenta un vero e proprio dramma sportivo per l’attaccante, desideroso di tornare protagonista e aiutare la squadra. Complessivamente, Lukaku resterà fermo per quasi sei mesi, un periodo che ricalca i tempi di recupero tipici di un grave infortunio al crociato.

La speranza è che questo ulteriore periodo di stop possa consentire a Romelu Lukaku di recuperare completamente, evitando ricadute e permettendogli di tornare in campo al 100%. La prudenza, in questo momento, resta la priorità assoluta: forzare i tempi potrebbe compromettere definitivamente la stagione del centravanti belga.