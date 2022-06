Lukaku-Dybala all’Inter, Dzeko alla Juventus

L’Inter sembra vicinissima a chiudere il doppio colpo e il bosniaco potrebbe uscire. Su Edin Dzeko si starebbe muovendo la Juventus

L’Inter è vicinissima a chiudere il doppio colpo. I nerazzurri, infatti, potrebbero presto riaccogliere Romelu Lukaku e acquistare a zero Paulo Dybala.

Per il gigante belga sembra esserci ancora distanza, ma filtra ottimismo. Si parla di un prestito oneroso, con il Chelsea che chiede almeno 10 milioni e l’Inter offre 5. Probabile ci si incontri al centro, ma la trattativa sembra poter essere conclusa. Per l’argentino c’è, invece, ancora distanza. L’Inter offre 4.5 milioni di euro annuali, il giocatore vuole di più. Anche in questo caso filtra ottimismo.

Per due che entrano, uno lascia

Se i due giocatori dovessero arrivare, dovrà uscire qualcuno. Il primo indiziato è Edin Dzeko, che sembra essere finito nel mirino di Fiorentina e Juventus. Il bosniaco è una delle piste per il vice Vlahovic, ma non sembra essere la priorità.

Per costi e età – nonostante il cartellino costerebbe 2 milioni – la Juventus sembra aver intenzione di virare primariamente su altri profili. Simeone e Arnautovic sembrano i primi indiziati, con l’argentino che per età e potenziale di crescita potrebbe essere il migliore.

Gabriel Jesus resta uno dei profili sondati, ma difficile che accetti di trasferirsi per fare la riserva. Più probabile che si tenti un approccio – primariamente – con il Bologna per l’austriaco. Arnautovic interessa e non poco e potrebbe arrivare per circa 10 milioni di euro. I felsinei sembrano essere restii e la Juventus potrebbe virare energicamente su Giovanni Simeone.