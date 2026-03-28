Lukaku e il Napoli: rottura che pare insanabile, cosa rischia il belga?

La rottura tra il Napoli e Romelu Lukaku appare ormai definitiva, con margini di ricucitura praticamente inesistenti. Dopo giorni segnati da tensioni e incomprensioni, la situazione è degenerata fino a costringere il club a prendere una posizione chiara e rigida in vista della ripresa degli allenamenti a Castel Volturno.

Alla base del conflitto, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, c’è la decisione dell’attaccante belga di restare ad Anversa per allenarsi individualmente con un preparatore personale, saltando alcune sedute senza autorizzazione. Un comportamento che la società non ha accettato, interpretandolo come una mancanza di rispetto verso le regole interne e il gruppo squadra.

Il messaggio del Napoli è stato netto: non saranno concesse eccezioni. In caso di ulteriori assenze ingiustificate, il club è pronto ad adottare provvedimenti severi, tra cui l’esclusione dagli allenamenti con la squadra e sanzioni economiche già previste dal regolamento.

Nel frattempo, l’agente Federico Pastorello ha tentato una mediazione con il direttore sportivo Giovanni Manna, ma senza ottenere risultati concreti. La dirigenza partenopea ha deciso di mantenere una linea ferma, sostenuta anche dallo staff tecnico, mettendo al primo posto disciplina e coerenza.

Sul piano personale, Lukaku punta a ritrovare la migliore condizione fisica in vista del prossimo Mondiale, probabilmente l’ultimo della sua carriera. Tuttavia, questa scelta ha inasprito ulteriormente i rapporti. Nonostante i contatti siano ancora aperti, la sensazione è che l’addio sia ormai inevitabile e solo questione di tempo.