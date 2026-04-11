Lukaku e il Napoli, storia ormai al capolinea: cosa succede a giugno

Dopo la rottura della settimana scorsa, il futuro di Lukaku sembra ormai sempre più lontano da Napoli e diversi club stanno iniziando a interessarsene. Secondo la stampa turca, club importanti come Besiktas e Fenerbahçe starebbero monitorando con interesse la situazione del centravanti belga, pronti a intervenire qualora si concretizzasse una separazione dal Napoli.

Le indiscrezioni parlano apertamente della possibilità che Lukaku possa liberarsi a parametro zero, ipotesi legata a una possibile rottura contrattuale dopo le recenti vicende. Il Napoli, sempre secondo le fonti turche, avrebbe già maturato una decisione sul futuro del giocatore, aprendo scenari favorevoli per le squadre interessate.

Sul piano sportivo, Lukaku è atteso a Castel Volturno nella prossima settimana. Dopo aver saltato la partita contro il Milan e la trasferta di domani a Parma per un problema fisico, il suo rientro coinciderà con la preparazione alla sfida contro la Lazio, generando grande curiosità attorno alla sua situazione.

Più che l’aspetto tecnico, a tenere banco è il possibile confronto con la società e con l’allenatore Antonio Conte. Da questo incontro potrebbero emergere indicazioni decisive sul destino immediato del giocatore, ormai al centro di una vicenda complessa e delicata.

Nonostante il possibile recupero fisico, appare difficile che Lukaku torni in campo nelle ultime giornate. L’ipotesi più concreta resta l’esclusione dalla rosa, segnale di una rottura ormai insanabile. Quella che doveva essere una stagione di rilancio si è trasformata in un capitolo amaro, probabilmente già concluso.