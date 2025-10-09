Lukaku, futuro incerto a Napoli. Può lasciare a fine stagione? Ecco come stanno le cose

Dal Belgio rimbalzano la notizia: Romelu Lukaku potrebbe essere al suo ultimo anno con la maglia del Napoli. Il talento belga, infatti, è dato per partente alla fine di questa stagione anche se le possibilità, al momento, sembrano abbastanza basse

Lukaku via da Napoli?

Ancora è presto per dirlo, ma Romelu Lukaku è dato come partente via da Napoli alla fine di questa stagione. Dal Belgio continuano a dare il calciatore del Napoli come un possibile cavallo di ritorno all’Anderlecht, anche se al momento sembrerebbe concreta la sua permanenza.

Di certo lui vuole tornare al club belga “non da calciatore finito” e soprattutto vorrebbe farlo dopo la coppa del mondo 2026, alla fine del contratto con i partenopei che scade a giugno del 2027. Per lui che ha “promesso che sarei tornato”. Parole di Romelu Lukaku, che per ora è concentrato sul ritorno in campo. Ma lascerà effettivamente Napoli?

La situazione reale

Stando ad informazioni raccolte dalla nostra redazione, il calciatore belga è concentrato al recuperare dall’infortunio e tornare in campo con il Napoli. Sono arrivate conferme sulla durata del suo contratto e sulla voglia, al momento, di rispettarlo ma restano da capire alcune cose prima di parlare.

La volontà del giocatore è certamente quella di restare in azzurro, per ora, ma alcune cose potrebbero spingerlo lontano da Napoli in un prossimo futuro. L’eventuale riscatto di Rasmus Hojlund restringerebbe il numero di posti disponibili lì davanti, con il belga che è al terzo infortunio simile nell’arco di 4 anni. I problemi alla coscia se li porta ormai dietro dall’ultima stagione all’Inter, dove addirittura ha saltato 14 partite. In estate verranno fatte valutazioni, ma tutto dipenderà dall’andamento e dal suo rendimento in questa stagione. Un suo addio a fine anno non è per nulla sicuro, anzi.