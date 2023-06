Lukaku, la Juventus ci prova

Dopo un anno da dimenticare dal punto di vista sportivo, la Juventus punta a riconquistare il trono della Serie A e cerca di migliorare le proprie opzioni d’attacco acquistando l’attaccante belga Romelu Lukaku, che tornerà al Chelsea dopo il prestito all’Inter

I neroazzurri sono ancora indecisi se trattare con il Chelsea per il trasferimento di Lukaku, lasciando la Juventus libera di fare un’offerta per l’attaccante belga, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più potenti d’Europa, avendo così la possibilità di continuare a giocare nel calcio dei bianconeri sotto la guida di Massimiliano Allegri, che ha dato il via libera all’operazione, che potrebbe essere chiusa per circa 30 milioni di euro.

Il Chelsea spera nel trasferimento

La squadra londinese, che ha pagato più di 100 milioni di euro per l’attaccante, non lascerà partire Romelu Lukaku a nessun prezzo, il che significa che non sarà facile per la Juventus raggiungere il proprio obiettivo nel mercato dei trasferimenti, dovendo mettere sul tavolo un’offerta economica sufficientemente buona per chiudere l’affare e realizzare quello che sarebbe uno dei grandi colpi del mercato dei trasferimenti nei principali campionati europei.

Una possibilità che sembra difficile, però, perché qualche anno fa il giocatore ha negato di poter andare in una tra Juventus e Milan. Appare improbabile un trasferimento, dunque, con il calciatore che sembra più interessato ad una permanenza nella sponda nerazzurra di Milano con magari un trasferimento a titolo definitivo. La Juventus ci comunque spera, ma al momento sembra impossibile un trasferimento dell’attaccante belga.