Lukaku: “La Serie A era un mio sogno! Ci sono difensori come Koulibaly…”

Negli ultimi anni la Serie A ha visto grandi calciatori fare approdo nel massimo campionato italiano. Ora, infatti, non solo la Juventus ha in squadra calciatori dall’elevato costo, ma anche Inter, Napoli, Roma, Milan possono contare su giocatori dall’elevata valutazione.

Basti pensare, ad esempio, ai colpi Victor Osimhen di quest’anno e Romelu Lukaku della passata stagione per fare un esempio.

Proprio l’attaccante dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato non solo della sua esperienza in Serie A, ma anche dei migliori calciatori affrontati. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Giocare in Serie A era uno dei miei sogni. Mio fratello era nella Lazio e io guardavo le partite in italiano. Quando sono arrivato all’Inter capivo tutto, anche se non parlavo bene“.

“I migliori difensori in Italia? Sono tutti forti. Koulibaly è tosto, mi diverto quando gioco con lui: mi piace il contrasto, la forza dell’avversario. E’ così con Klavan che gioca a Cagliari, o Kumbulla che era al Verona o con Bonucci o Romagnoli”.

“Tutti giocatori che quando giocano con me ci mettono un impegno particolare. Ma questo vale anche per me, perché voglio vincere, e più il difensore è forte e più mi motiva”.