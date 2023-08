Lukaku, la strategia alternativa della Juventus. Roma al varco

La Juventus starebbe cercando di prendere Romelu Lukaku anche senza l’uscita di Dusan Vlahovic. I bianconeri pensano ad altre uscite

Nonostante un’intera estate di corteggiamenti, i bianconeri potrebbero non cedere Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri vorrebbe Romelu Lukaku, ma non sembra vi sia la voglia da parte di Cristiano Giuntoli di cedere il serbo per prendere il belga.

A parte che il giocatore ex Fiorentina non ha attualmente offerte, vista anche l’alta richiesta di 70 milioni dei bianconeri, ma sembra vi sia anche la volontà di puntare su di lui. La prima giornata sembra poter aver dato ragione al dirigente bianconero che però vuole comunque provare ad assecondare il tecnico livornese. La Roma, però, sembra essere intenzionata ad inserirsi vista anche la frenata nella trattativa per Zapata.

La strategia

I bianconeri sono ancora convinti che avere Lukaku al posto di Vlahovic, per cui la richiesta è sempre di 70 milioni e che blocca tutto, sarebbe un incredibile upgrade. Come detto, per Giuntoli non c’è la necessità di prendere il giocatore a grosse cifre e potrebbe aspettare.

Il belga si allena ancora da solo, in disparte, mentre il Chelsea cerca sempre una punta da acquistare. Anche in casa Blues hanno visto il primo tempo di Udine con assist e gol di Vlahovic e che sembra aver riattivato la voglia di prenderlo. Il tempo però stringe e servirebbe uno sprint importante nelle prossime ore. La Juve, comunque, non molla la pista e cercherà di fargli spazio anche attraverso altre uscite per poterlo acquistare al più presto. In lista partenza sembra esserci Kean, Kostic e McKennie, che sono nell’elenco di coloro che possono partire.