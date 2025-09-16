Lukaku, l’infortunio ed il pesante ingaggio: a fine stagione possibile rivisitazione?

Il Napoli dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per diversi mesi. L’attaccante belga, vittima di un infortunio durante un’amichevole precampionato, resterà ai box fino a fine dicembre, costringendo Antonio Conte a ridisegnare il reparto offensivo con il nuovo acquisto Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca.

Un’assenza pesante, non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico. Lukaku è infatti il giocatore più pagato della rosa azzurra, con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, e il suo contratto scade a giugno 2027. Un investimento importante per la società, che dovrà ora fare i conti con l’indisponibilità del suo centravanti titolare.

Nonostante lo stop, però, il futuro del belga al Napoli non sembra in discussione. La volontà del calciatore sarebbe infatti quella di restare ancora a lungo all’ombra del Vesuvio, continuando a lavorare con Conte, l’allenatore che meglio di chiunque altro ha saputo esaltare le sue caratteristiche.

Proprio per questo, a fine anno, Lukaku potrebbe ridurre l’ingaggio e spalmarlo su una stagione in più, fino al 2028. Un gesto che alleggerirebbe il peso a bilancio per il club e confermerebbe il legame tra Big Rom e l’ambiente azzurro.