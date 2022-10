Lukaku, l’Inter pensa ad un nuovo prestito per lui

Romelu Lukaku potrebbe rimanere all’Inter anche nella prossima stagione. I nerazzurri pensano al prolungare il prestito

Non un inizio di stagione esaltante per Romelu Lukaku. Il calciatore belga è da poco tornato dall’infortunio importante che lo ha tenuto fuori dai campi per tanto, con la possibilità di giocare contro la Fiorentina.

3 sole partite giocate in stagione, con 1 gol e 1 assist. Troppo poco per un giocatore che solo una stagione fa il Chelsea ha pagato 113 milioni di euro, che ora potrebbe rimanere ancora in nerazzurro. Secondo voci, infatti, ci sarebbe un principio d’accordo tra Inter e londinesi per rinnovare il contratto del calciatore della nazionale belga.

Probabilità di permanenza

L’Inter avrebbe intenzione di far restare ancora un altro anno in prestito Lukaku, per poi provare ad acquistarlo a titolo definitivo nel 2024. Il contratto con il Chelsea scadrà nel 2026 e la possibilità che l’Inter prenda poi il giocatore a cifre inferiori c’è. Il Chelsea ha bisogno di un attaccante in più, ma non sembra sarà il belga il giocatore designato per il progetto.

Potrebbe anche finire per essere acquistato a titolo definitivo già dalla prossima sessione estiva, anche se appare abbastanza improbabile che i londinesi cedano il calciatore a meno della metà del prezzo acquistato un anno fa. L’Inter punta al chiudere per un prolungamento del prestito al più presto possibile, anche per evitare di dover correre ai ripari la prossima estate. L’Inter vuole arrivare al prossimo anno con una buona ossatura, sperando di poter rimanere in Champions League anche nella prossima stagione.