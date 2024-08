“Lukaku-Napoli, è praticamente fatta. Domenica può andare in panchina”, ha rivelato Il Napolista

“Lukaku-Napoli, è praticamente fatta. Domenica può andare in panchina”, con questo titolo, il portale IlNapolista.it, annuncia l’imminente arrivo di Romelu Lukaku alla corte di Antonio Conte. Il mister partenopeo ha infatti voluto l’attaccante a tutti i costi e la dirigenza partenopea sembra quindi essere riuscita ad accontentare il proprio allenatore.

Il portale, meno di 72 ore fa, ha rivelato che tutto è successo lunedì, ovvero dopo la disfatta di Verona e la sconfitta del Chelsea contro il Manchester City. Il Napoli non ha più tempo da perdere, riporta il Napolista e in settimana Romelu Lukaku sarà un nuovo calciatore della SSC Napoli.

ROMELU LUKAKU NUOVO ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI: ANTONIO CONTE HA VOLUTO IL CALCIATORE A TUTTI I COSTI, DOMENICA POTREBBE GIA’ ANDARE IN PANCHINA?

“E domenica, contro il Bologna, potrebbe essere convocato e andare in panchina. Burocrazia Calcio Napoli permettendo”, riporta Il Napolista. In queste ore il DS Manna è in Inghilterra per cercare di chiudere la trattativa con il Chelsea e far diventare Lukaku un nuovo calciatore del Napoli.