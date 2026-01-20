Due club hanno chiesto Lukaku al Napoli

martedì, Gennaio 20, 2026
Francesca Panico
Lukaku per la gioia di tutti i tifosi del Napoli è tornato. Il calciatore belga già stasera sarà presente a Copenaghen, in occasione della partita di Champions League.

Per il mister Antonio Conte, il suo ritorno è una vera e propria ventata di aria fresca. La presenza del big rom farà la differenza nella seconda parte del campionato.

Nel frattempo, per l’attaccante sono arrivate ben due offerte. A farsi avanti sono stati il Besiktas e l’Everton. Ad entrambe la squadre, stando a quanto trapelato, il procuratore del calciatore avrebbe detto di no.

Ciò che è certo è che Romelu fino all’estate indosserà la maglia del Napoli. Il resto è ancora tutto da scoprire. Lukaku ha, infatti, firmato con la società di Aurelio De Laurentiis un contratto valido fino all’2027. Attualmente il suo stipendio ammonta a 6 milioni a stagione.

I due team, uno di Premier League, l’altro turco, non sono stati gli unici ad esporsi per l’attaccante. A ricevere un bel rifiuto secco, prima tra tutti, è stata l’Arabia Saudita.

