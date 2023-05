Lukaku, Pochettino spera di averlo nel suo Chelsea

Con l’Inter quasi in finale di Champions League, questioni fondamentali come il futuro dell’attaccante belga, in prestito dal Chelsea, sembrano tornare di moda

Romelu Lukaku è tornato all’Inter la scorsa estate dopo una stagione deludente con il Chelsea. In questo caso, in prestito perché l’attaccante appartiene al club londinese dal 2021. Per quanto riguarda la stagione in corso, tra infortuni, Coppa del Mondo e così via, il suo rendimento non è stato all’altezza delle aspettative.

Infatti, mercoledì scorso Simone Inzaghi ha puntato su Edin Dzeko e l’azzardo del tecnico nerazzurro ha dato i suoi frutti. Per quanto riguarda il belga, ha 10 gol e 5 assist in 30 partite, di cui la metà da titolare. Ecco perché la sua situazione è così complicata.

Mauricio Pochettino lo sta aspettando

Secondo Triball football, lo Stamford Bridge starebbe già aspettando il ritorno dell’attaccante. Perché le italiane, che dal canto loro stanno valutando una serie di partenze sul mercato, non possono permettersi di pagare per lui. Le cose potrebbero essere molto diverse a Londra, soprattutto a causa di quanto riportato da questi media.

In teoria, il prevedibile arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei Blues cambierà questa telenovela. Senza andare oltre, si prevede una conversazione chiave per risolvere il destino di Lukaku. Un colloquio che il tecnico dovrà avere con l’attaccante all’inizio della prossima stagione e che sarà chiaramente decisivo. Pochetino sembra potenzialmente intrigato dall’opportunità di allenare il gigante belga, che potrebbe essere un profilo utile per la sua squadra. Il Chelsea vuole tornare in Europa e servirà anche il contributo di Lukaku.