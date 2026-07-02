Lukaku sul piede di partenza: il Napoli fissa il prezzo dopo la richiesta di un club estero

L’avventura di Romelu Lukaku al Napoli potrebbe essere già arrivata a un punto di svolta. Secondo un’indiscrezione raccolta da TuttoNapoli.net, il Besiktas del neoallenatore Vincenzo Italiano starebbe valutando l’acquisto di un attaccante di primo piano proveniente dalla Serie A e, tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza turca, figurerebbe proprio quello del centravanti belga. Un’ipotesi che alimenta ulteriormente i dubbi sul suo futuro in maglia azzurra.

La permanenza di Lukaku in azzurro infatti, appare sempre meno scontata. Il finale della scorsa stagione è stato caratterizzato da diverse difficoltà e il rapporto con l’ambiente non sembra più così saldo come nei mesi precedenti. In questo scenario il Napoli sarebbe disposto a prendere in considerazione una cessione, ma soltanto davanti a un’offerta ritenuta congrua: la valutazione del cartellino non scenderebbe sotto i 10 milioni di euro.

Il Besiktas sta monitorando più profili per rinforzare il reparto offensivo. Qualora la pista che porta a Lukaku dovesse rivelarsi troppo complicata, il club di Istanbul potrebbe orientarsi su un’altra soluzione di grande prestigio come Dusan Vlahovic.

Nel frattempo, Lukaku continua a far parlare di sé anche sul campo. Proprio ieri il bomber belga è stato protagonista con la sua nazionale, realizzando il gol che ha riaperto la sfida dei sedicesimi di finale del Mondiale contro il Senegal. Una rete pesantissima, che ha dato il via alla rimonta culminata con il rigore decisivo trasformato nell’ultimo minuto dei tempi supplementari.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il destino dell’attaccante. Il Napoli riflette sul futuro del suo reparto offensivo, mentre il Besiktas osserva con attenzione gli sviluppi della situazione. Tra valutazioni economiche, strategie di mercato e possibili alternative, il nome di Lukaku si conferma uno dei più caldi di questa sessione estiva.