Lukaku va via? Il Napoli chiede 10 milioni per liberarlo

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra sempre più lontano dall’azzurro. Dopo una stagione complicata e un rapporto non del tutto sereno con l’ambiente, il club partenopeo starebbe valutando concretamente la cessione dell’attaccante già nella prossima finestra estiva

Il belga parte?

Secondo le ultime indiscrezioni, la società avrebbe fissato il prezzo per il cartellino del centravanti belga: circa 10 milioni di euro. Una cifra non particolarmente elevata per un giocatore del suo calibro, ma che riflette sia la situazione contrattuale sia il rendimento recente, non sempre all’altezza delle aspettative.

Nonostante ciò, Lukaku continua ad avere mercato. Sarebbero infatti almeno cinque i club interessati a lui, tra cui realtà importanti del calcio europeo. Nomi come Milan, Lione e Monaco si affiancano a quelli dei turchi Fenerbahçe e Beşiktaş, segno che il profilo dell’attaccante resta ancora appetibile a diversi livelli.

Voglia di Belgio

La sua volontà, però, sarebbe quella di tornare all’Anderlecht per un ultimo ballo. Intanto, a pesare sulla possibile separazione è anche una situazione non semplice dal punto di vista ambientale. Negli ultimi tempi, infatti, non sono mancati momenti di tensione, che hanno contribuito a raffreddare il rapporto tra il giocatore e il club. L’addio, quindi, appare oggi una soluzione concreta per entrambe le parti: il Napoli potrebbe alleggerire il monte ingaggi e aprire un nuovo ciclo, mentre Lukaku avrebbe l’occasione di rilanciarsi altrove. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la sua prossima destinazione.