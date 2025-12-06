Lukaku vede la luce: il ritorno si avvicina, ma lo staff medico frena gli entusiasmi?

Il percorso di recupero di Romelu Lukaku è finalmente entrato nella sua fase decisiva. Dopo quasi quattro mesi di stop, l’attaccante belga è ormai ad un passo dalla completa guarigione e il suo ritorno in gruppo sembra essere sempre più vicino. Tuttavia, nonostante le sensazioni positive, lo staff medico del Napoli invita alla prudenza.

Come riportato da Il Mattino, Lukaku non si trova affatto in una condizione fisica smagliante. L’assenza prolungata e la struttura fisica particolarmente imponente dell’ex Chelsea e Inter hanno rallentato il recupero del suo tono muscolare e della sua mobilità. Per questo motivo, pur essendo clinicamente prossimo al rientro, il giocatore continua a svolgere sedute personalizzate.

La buona notizia è che il belga dovrebbe tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo nei prossimi giorni, segnale di un recupero ormai ben avviato. Ma da qui ad avere un Lukaku pronto per giocare e incidere ce ne passa: la condizione attuale è ben lontana da quella del ritiro precampionato.

Il nodo centrale, oggi, riguarda proprio le tempistiche del rientro vero e proprio. Se l’idoneità atletica non è in discussione, lo è invece la capacità di reggere minutaggio e intensità. Considerando la sua stazza fisica, è lecito chiedersi quanto servirà per rivedere Lukaku ai livelli che Napoli e Antonio Conte si aspettano. La risposta più realistica, al momento, è che potrebbe volerci anche un mese di lavoro intenso tra campo e palestra al fine di evitare anche ricadute.