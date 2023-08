Lukaku vicinissimo alla Juventus

Protagonista del mercato bianconero da settimane, l’arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus sembra finalmente scontato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga del Chelsea è molto vicino al passaggio alla squadra di Massimiliano Allegri

Che la Juventus abbia fatto dell’arrivo di un nuovo attaccante una priorità è cosa nota. La squadra italiana vuole dare una spinta al proprio attacco con l’arrivo di un nuovo attaccante per contribuire a migliorare le prestazioni che la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha offerto nelle ultime stagioni.

Pur avendo un attaccante di prim’ordine in Dusan Vlahovic – autore del gol del 3-1 sul Real Madrid pochi giorni fa – i bianconeri stanno lavorando per trovare una destinazione al balcanico e a Romelu Lukaku per sostituirlo nella stagione 2023-2024. Tanto che è stata ventilata anche l’ipotesi di uno scambio con il Chelsea. Il piano della Juventus sarebbe quello di far arrivare tra i 35 e i 40 milioni di euro e chiudere l’affare per Lukaku in cambio di Vlahovic.

Lukaku in bianconero?

Qualche settimana fa fu Pascal Scimé a portarsi avanti sula vicenda, garantendo che Lukaku sarebbe andato alla Juventus: C”redo che durante o dopo la finale di Istanbul si sia rotto il feeling con Simone Inzaghi perché non ha preso bene l’esclusione iniziale in favore di Dzeko. Le possibilità che vada alla Juventus ci sono eccome, però secondo me sta ancora trattando con un club dell’Arabia. Non escludo nessun colpo di scena in questa faccenda, nemmeno che tra qualche settimana torni all’Inter. Come si sa già, per il discorso Juve dipende tutto dalla eventuale cessione di Vlahovic, ma nel caso a Torino si troverebbe e farebbe molto bene”.