Romelu Lukaku si era imposto come una delle grandi certezze del Napoli targato Antonio Conte, trascinando gli azzurri con una stagione di alto livello. La sua fisicità, la capacità di tenere palla e di essere decisivo nei momenti cruciali lo avevano riportato ai fasti dei tempi migliori.

Ma il gigante belga ha dovuto fermarsi diversi mesi per infortunio: una tegola pesante per la squadra che è stata costretta per quasi sei mesi a fare a meno del calciatore chiave della squadra, con Hojlund che ha dato un grande contributo, a differenza di Lucca che invece non è riuscito ad imporsi.

Lo scorso anno l’arrivo di Lukaku non fu accolto con entusiasmo unanime. Dopo l’esperienza opaca alla Roma, in molti lo ritenevano un giocatore in declino, non più in grado di garantire lo stesso rendimento di un tempo. Antonio Conte, però, non ha mai avuto dubbi: lo ha voluto a tutti i costi, convinto che il suo numero 90 potesse ancora fare la differenza. I fatti hanno dato ragione al tecnico: Lukaku è stato uno dei protagonisti assoluti della rinascita partenopea e del quarto Scudetto.

Febbraio ha segnato il suo ritorno ed un suo gol è subito stato decisivo. Nella partita di qualche weekend fa contro l’Hellas Verona, proprio una sua rete all’ultimo secondo ha portato al Napoli tre punti fondamentali per la lotta Champions League.