L’ultima offerta della Juventus per Sergej Milinkovic-Savic

Il club piemontese è disposto a investire 30 milioni di euro per ottenere la firma del centrocampista. Tuttavia, la Lazio non darà il via libera alla partenza del suo fuoriclasse per meno di 40 milioni di euro

La Juventus è in lotta con il Siviglia per un posto nella finale di Europa League. Indubbiamente, la competizione feticcio di una squadra di Nervión che conterà sul sostegno dei propri tifosi per vincere il trofeo per la settima volta. Detto questo, la storia ruota attorno a uno dei desideri dei bianconeri.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i bianconeri insistono per arrivare direttamente a Sergej Milinkovic-Savic. Alla Lazio, il centrocampista piace da tempo ai piemontesi, che sono alla ricerca di altri giocatori da aggiungere alla propria sala macchine.

Le richieste della Lazio per il suo fuoriclasse

Secondo i media citati, l’offerta della Juventus per Milinkovic-Savic sarebbe di 30 milioni di euro. Tuttavia, la richiesta monetaria dei biancocelesti sarebbe di 40 milioni di euro per accettare la cessione del loro fuoriclasse. Un professionista che è monitorato anche da Arsenal e Newcastle United.

Internazionale con la nazionale serba, il pupillo di Maurizio Sarri godrebbe di questa interessante doppia via di fuga per tentare la fortuna in Premier League. Detto questo, la Vecchia Signora spera di anticipare i Gunners e i Magpies nell’offerta per Milinkovic-Savic. Sul suo futuro il giocatore ha detto di recente: “A Roma sto bene. I tifosi della Lazio ci sono stati sempre per me, anche nei momenti difficili. Per loro posso avere solo belle parole”.