L’ultimatum dell’Atletico ai club interessati a Morata

I Colchoneros sono disposti ad ascoltare le offerte, ma non lo venderanno a nessun prezzo non consono a quanto ammontano le loro richieste

L’Atletico Madrid si trova di fronte a una decisione cruciale che definirà il destino dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata. Secondo le ultime notizie, l’agente di Morata ha un termine stabilito per presentare un’offerta convincente alla squadra colchonera, termine che scade oggi prima delle 20, ora in cui la squadra madrilena partirà per la Corea del Sud per la sua tournée.

L’Atletico Madrid ha fissato un prezzo di 21 milioni di euro per Morata, ma finora nessuna offerta ha soddisfatto la richiesta del presidente Enrique Cerezo. Morata, dal canto suo, desidera tornare in Italia, ma non ha ricevuto offerte che soddisfino i requisiti.

Secondo il quotidiano MARCA, Roma e Juventus sono in cima alla lista dei desideri di Morata, mentre l’Inter sarebbe una seconda opzione. Il Milan, invece, sembra aver preso le distanze grazie all’acquisto di Noah Okafor dal Salisburgo. Per soddisfare il suo desiderio di tornare in Italia, Morata sarebbe disposto a ridursi l’attuale stipendio di circa 6,5 milioni di euro.

Il calciatore è disposto a trasferirsi

Il fatto che Morata sia disposto a ridursi lo stipendio è un chiaro indicatore della sua determinazione a tornare in un Paese dove ha già vestito la maglia bianconera. La sua precedente esperienza nel calcio italiano lo rende un obiettivo interessante per i club italiani che desiderano rinforzare i propri ranghi con un attaccante esperto e di talento.

Il tempo stringe per Morata e il suo agente, che hanno tempo fino a questo pomeriggio per definire un accordo soddisfacente per entrambe le parti. In caso contrario, Morata resterà all’Atletico Madrid e farà parte dei piani della squadra per la prossima stagione.