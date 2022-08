L’ultimatum di Simeone

Un affare che sembrava quasi fatto quello tra Giovanni Simeone ed il Napoli ma purtroppo negli ultimi giorni c’è stata una brusca frenata. Il Napoli aspetta il Monza che sta prendendo tempo per Petagna. Solo con la partenza dell’attaccante italiano (valutato circa 14 milioni), la società partenopea investirebbe una cifra di circa 17 milioni di euro per il calciatore argentino del Verona.

Il “Cholito” secondo il quotidiano “Il Mattino” si sta irritando ed avrebbe inviato un ultimatum agli azzurri. Simeone vuole completare il suo trasferimento prima di ferragosto ed evitare così di giocare con il Verona proprio contro i campani. Una richiesta tutto sommato giusta da parte dell’attaccante argentino ma che vede mettere in difficoltà la società partenopea.

Vediamo i motivi della frenata di queste due operazioni legate tra loro, ovvero Petagna al Monza e Simeone al Napoli. Galliani, il dirigente sportivo del Monza, vuole abbassare le richieste economiche del Napoli e per questo sta trascinando la trattativa per le lunghe in modo da chiudere l’affare ad un costo ribassato negli ultimi giorni di mercato. D’altra parte il Napoli non vuole comprare se prima non vende ed in questo modo sta spazientendo il “Cholito“.

Simeone potrebbe arrivare al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto: 2 milioni di euro subito e 15 a fine stagione per comprarlo definitivamente. Invece per la cessione di Petagna il Monza dovrà pagare 12 milioni di parte fissa più 2 milioni di bonus legati alla salvezza per acquistarlo immediatamente.

L’alternativa per i campani al “Cholito” è Giacomo Raspadori. Con l’uscita di Ounas, il Napoli potrebbe chiudere la trattativa con il Sassuolo su una base di 30-35 milioni di euro. In questo modo Petagna potrebbe restare in azzurro e il giovane talento italiano potrebbe agire o come sostituto mobile di Osimhen o giocare nei tre dietro alla prima punta.