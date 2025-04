Lulù Salassiè, a “La Vita in Diretta”: “Mi sono sentita tradita ed illusa”

Lulù Salassié, dopo la condanna per stalking, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti; ben diversa da quella di Manuel Bortuzzo.

Tra le recenti comparizioni dell’ex concorrente del “Grande Fratello”, c’è quella a “La Vita In Diretta”. In lacrime, la giovane ha ripercorso gli anni di relazione, tenuti nascosti al mondo. “La nostra relazione non era finita nell’aprile del 2022, come si è detto. È andata avanti fino all’aprile 2024, con scambi di messaggi normalissimi: “Come stai?”, “Amore, tutto bene?”, come fanno due persone che stanno insieme. Non ci sono mai stati messaggi in cui lui poteva avere paura di me, né minacce, né aggressioni. Non è mai successo nulla del genere”.

Quella che per Lulù era una favola, si è trasformata in un orribile incubo. “È stata una storia bellissima, e ancora oggi non capisco cosa sia successo davvero. Ho passato mesi di depressione, chiusa in casa, senza nemmeno la forza di alzarmi dal letto. Sembrava di vivere un incubo. È stato uno shock, un trauma che non dimenticherò mai.”

La Principessa non si sarebbe mai attesa un epilogo simile per la storia d’amore sua e di Manuel: “Mi sono sentita tradita, illusa, messa da parte. E tutto quello che è successo da parte sua… non me lo sarei mai aspettato. Io non ho mai fatto del male né a lui, né a chi gli stava intorno“.

La Salassiè ha concluso l’intervista, dicendo di non aver nessuna parola da spendere per Bortuzzo. La sofferenza che le ha recato è inspiegabile.