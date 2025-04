Lulù Salassié, rompe il silenzio dopo la condanna per stalking

Lulù Salassié è stata recentemente condannata ad un anno e 8 mesi per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. Dopo la sentenza emanata dal giudice, la giovane, dopo un primo momento di silenzio, ha deciso di intervenire una volta e per tutte.

L’ex concorrente del “Grande Fratello” ha raccontato la sua verità su Instagram. La modella ha pubblicato una serie di storie, in cui rivela una realtà ignota a molti: lei e Manuel sono stati insieme, all’insaputa del web, per ben tre lunghi anni. “Ho protetto con discrezione il dolore di essere stata nascosta in una relazione durata tre anni e poi tradita dalla persona che più amavo. Tradita nella fiducia, nella privacy, nella comunicazione e nelle promesse che ci eravamo fatti.”

“Negli ultimi mesi ho affrontato il periodo più buio della mia vita. Ciò che più mi ha distrutta non è stato solo il tradimento, non solo l’inganno e la menzogna. La delusione più grande l’ho provata verso me stessa. Mi sono ritrovata intrappolata in una realtà che non avevo scelto, a portare sulle spalle un peso che nessuno dovrebbe sopportare.

Sono una giovane donna che si è trovata sola, sommersa da un’ondata di dolore troppo grande, troppo feroce, troppo ingiusto. Ho vissuto giorni in cui la tristezza era così opprimente da togliermi il respiro, in cui il senso di esaurimento mi lasciava inerme, in cui non vedevo più alcun colore nel mondo intorno a me”.

Ha aggiunto:” Oggi mi trovo di fronte a una condanna che, seppur difficile da affrontare, non spegne la mia determinazione. Cammino a testa alta, consapevole che la giustizia non si esaurisce in un singolo verdetto, ma è un processo in continua evoluzione. E io continuerò a lottare, non solo per la mia verità, ma per la verità assoluta. Voglio ricordare, nel massimo rispetto degli organi giudicanti, che quella che emerge da un’aula di giustizia è la VERITÀ PROCESSUALE. Nel momento in cui accadono episodi simili, la verità assoluta è in mano solo ai protagonisti degli episodi stessi.”