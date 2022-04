Lulù Selassié e l’intricato rapporto col suocero: “Non mi sento accettata dal padre di Manuel”

Franco Bortuzzo, papà di Manuel Bortuzzo, aveva mostrato nei confronti dell’attuale fidanzata del figlio un atteggiamento un po’ ostile già quando era andato in onda il Grande Fratello Vip e quella sensazione, oggi, è quasi una certezza.

Intervistata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, la principessa ha confessato che la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo procede a gonfie vele, ma lo stesso non si direbbe per quanto riguarda il suo rapporto col suocero.

“Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarmi ad una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere.

Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Le dichiarazioni di Franco Bortuzzo

“In quelle circostanze [al Grande Fratello Vip, ndr], si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. […] Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”, aveva detto l’uomo al Gf Vip.