Lulù Selassié, il commento di Selvaggia Roma: “Un brivido di tristezza e di malinconia”

Tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip, Lulù Selassié ha recentemente spento 24 candeline. Per l’occasione la principessa etiope ha organizzato una festa, invitando amici e alcuni ex concorrenti del reality.

A far parlare non è stato l’evento in sé, ma un commento lasciato sotto al video della festa. A scriverlo è stato un altro ex volto noto del GF Vip: Selvaggia Roma.

“Un brivido di tristezza e di malinconia” – Dopo la rottura inaspettata con Manuel Bortuzzo, la Selassié è stata spesso al centro dell’attenzione. Questa volta a farla finire nel mirino dei social è stato un commento lasciato sotto ad un video del suo compleanno.

Il breve filmato in questione vede protagonisti Lulù, in compagnia delle sorelle Clarissa e Jessica, e con due ex gieffini: Giucas Casella e Giacomo Urtis. Pubblicato da Chi Magazine sul suo account Instagram, il video ha raccolto non pochi commenti.

Inaspettatamente a commentare è stata anche Selvaggia, ex protagonista del GF Vip 5. L’influencer ha infatti sbottato, consigliando a Lulù Selassié di circondarsi di persone che le vogliono realmente bene e non di falsi amici:

“MAMMAMIA un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”.