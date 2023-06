Lulù Selassiè, inaspettato scoop: “Lei e Manuel Bortuzzo non si sono mai lasciati”

Sebbene sia trascorso un anno dall’annuncio della fine della loro love-story, Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo sono finiti nel mirino del gossip. A spiazzare i fan del GF Vip e dei due ex gieffini è l’inaspettato scoop che vedrebbe i due nuovamente insieme.

“Non si sono mai lasciati” – Tra gli amori sbocciati durante la sesta edizione del GF Vip, a far sognare il pubblico è stata la storia nata tra Lulù e Manuel. Nonostante i due si mostrassero innamorati e affiatati, dopo diversi mesi dalla fine del reality è arrivato l’annuncio della rottura.

Sembrava che i due avesse voltato definitivamente pagina, ma, da quanto rivelato da Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimari, la Selassiè e il nuotatore non si sarebbero mai detti addio. Stando a quanto riportato dai due esperti di gossip, per tutto questo tempo i due si sarebbero visti di nascosto senza far trapelare nulla.

“Non possiamo più fare finta di niente. Io e Therealscuccigram abbiamo lavorato per mesi a questo super scoop. Possiamo finalmente rivelarlo con certezza “ avendo le prove “ Lulù Selassiè e Manuel non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…..”, ha così raccontato Rosica.

I due non hanno voluto svelare l’identità dell’uomo che spingerebbe i due a vivere la loro storia d’amore di nascosto. Davanti a queste dichiarazioni, in molti hanno ipotizzato che si tratti di Franco Bortuzzo, il papà di Manuel. L’uomo, infatti, non è mai sembrato favorevole alla loro love-story.