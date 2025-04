Lulù Selassié, interviene la sorella Clarissa: “Adesso parlo io”

La storia tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, oggi si ritrova a occupare le pagine dei giornali per motivi ben diversi dall’amore. L’accusa di stalking nei confronti di Lulù ha lasciato di stucco i fan della coppia, che ricordano ancora il loro legame nato nel reality tra tenerezza e contrasti. A prendere le difese dell’ex gieffina è stata la sorella, Clarissa.

“Adesso parlo io” – Oggi, però, la favola sembra essersi trasformata in una disputa legale. E a difendere Lulù ci pensa proprio sua sorella Clarissa, che ha deciso di intervenire pubblicamente condividendo quello che ritiene essere un elemento chiave. “Adesso parlo io”, ha scritto su Instagram, annunciando la pubblicazione di una foto che risale al novembre del 2023.

Nello scatto si vede Jessica Selassiè in primo piano, ma il dettaglio che ha attirato l’attenzione è nel riflesso della finestra: Manuel Bortuzzo è lì, intento a bere da una bottiglia, apparentemente tranquillo. Un’immagine che, secondo Clarissa e molti utenti online, contraddice l’idea di un comportamento ossessivo o molesto da parte di Lulù. “Non mi sembra forzato o spaventato”, hanno scritto in molti nei commenti.

La stessa Clarissa ha spiegato di non voler più tacere: “Non ho niente da nascondere, e se posso difendere mia sorella, lo farò”. Una dichiarazione forte, che arriva in un momento delicato in cui le versioni dei due ex fidanzati sono completamente opposte. Da una parte, Lulù parla di “una relazione durata tre anni”. Dall’altra, Manuel sostiene che il legame si fosse interrotto già poco dopo la fine del programma.

Intanto, sui social cresce il sostegno verso le sorelle Selassiè, con numerosi fan che affermano di aver sempre seguito da vicino la loro relazione e di essere convinti che non si sia conclusa nei tempi raccontati da Bortuzzo.

Il caso è ora al vaglio della giustizia, ma nel frattempo Clarissa sembra determinata a fare sentire la propria voce. E probabilmente, quella della sua famiglia.