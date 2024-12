Lulù Selassié, le sorelle rompono il silenzio: “Vogliamo fare chiarezza”

A distanza di qualche giorno dalla notizia della denuncia che Manuel Bortuzzo avrebbe fatto all’ex fidanzata Lulù Selassié, le sorelle di quest’ultima hanno rotto il silenzio. Attraverso i social, Jessica e Clarissa hanno condiviso un lungo messaggio divenuto virale.

“Vogliamo fare chiarezza” – Nei giorni scorsi a tornare nuovamente al centro dei riflettori sono stati due ex protagonisti del GF Vip. È stata resa nota, infatti, la denuncia che avrebbe sporto Manuel nei confronti di Lulù, conosciuta proprio all’interno della casa, per minacce e stalking.

Davanti al caos che è scoppiato a seguito della notizia, Jessica e Clarissa Selassié hanno deciso di intervenire sui social per prendere le difese della sorella. Attraverso delle storie di Instagram, le due ex gieffine hanno così affermato:

“Vogliamo fare chiarezza. Per prima cosa, ci teniamo a rassicurare tutti coloro che sono preoccupati: Lulu sta bene. Conoscendo il suo carattere puro, integro e il suo cuore d’oro, sappiamo quanto sia importante per voi, per tutti noi che lei stia bene. Per quanto sia sotto shock, Lulu sta affrontando questo momento difficile, e nel momento giusto, sarà lei stessa a parlarvi direttamente”.

Le due Selassié hanno poi aggiunto: “In questo periodo, purtroppo, il nostro nome e soprattutto quello di nostra sorella sono sotto attacco, e ancora una volta veniamo prese di mira. Ci teniamo però a ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto, per il supporto, l’amore e l’affetto che ci state mostrando. Grazie di cuore. Un ringraziamento speciale anche a chi ha scelto di astenersi dal commentare questa vicenda, aspettando di sentire la versione di nostra sorella, la persona coinvolta direttamente in questa situazione”.

Hanno ovviamente ringraziato per il sostegno e il supporto ricevuto dai loro numerosi fan, ribadendo che, nonostante tutto, la loro famiglia è più unita che mai. Hanno poi così concluso:

“Siamo qui per supportare nostra sorella e lei ci tiene tanto a ringraziare la sua community e i suoi fan, che le stanno offrendo un supporto vitale e fondamentale, ora più che mai. La nostra vita non verrà influenzata da chi vuole metterci in difficoltà. Noi continueremo a vivere, a lavorare e a portare avanti i nostri progetti, come abbiamo sempre fatto, con la stessa determinazione e passione. Non permetteremo che nulla ci fermi, soprattutto non ciò che altri vorrebbero vederci fare. Vi vogliamo bene e come sempre stiamo dalla parte della giustizia. Grazie ancora di cuore a tutti voi per la pazienza, l’amore e il sostegno. Se dovessero emergere altre calunnie o diffamazioni, sappiate che stiamo già prendendo tutte le misure legali necessarie per difendere la nostra famiglia e la nostra onorabilità. Jessica e Clarissa Selassiè”.