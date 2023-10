Lunga telefonata tra Garcia e ADL: ecco cosa è successo

Dopo la sonora vittoria contro l’Udinese, il Napoli batte anche il Lecce. Una vittoria convincente, con Aurelio De Laurentiis che ha deciso di sentire Garcia pochi giorni prima

Il Napoli continua a vincere e convincere, specialmente dopo aver asfaltato un non irresistibile Lecce. I giallorossi sono sembrati la brutta copia della bella squadra vista in questo inizio di campionato, con il Napoli che è risultato invece la schiacciasassi dello scorso anno.

I partenopei, però, hanno potuto vedere come il loro gioco sia in crescita e ritrovare finalmente una buona forma fisica. Ancora niente gol per Kvaratskhelia, ma ci si sta lavorando: intanto gli azzurri continuano a monitorare come poter arrivare al top della forma.

ADL parla a Garcia

In un editoriale de La Repubblica si legge: “‘Ripartiamo da Bologna, Bravi tutti’. De Laurentiis temeva un disastro dopo la ribellione di Osimhen a Garcia cha l’aveva sostituito, il gelo di una squadra ferma sulle gambe e vuota nelle teste. È andata come De Laurentiis sperava. È stato lui il primo a cambiare. Ha fatto tutto il contrario degli ultimi mesi, quando aveva ceduto ad una illusione di onnipotenza, accumulando solo errori, complice una claque fuorviante”.

“Piuttosto che dissentire da Garcia, nella lunga telefonata di mercoledì mattina gli ha parlato da vero presidente, assicurandogli che sarebbe andato fino in fondo con lui, mentre mezza città ipotizzava i nomi altro tecnici. Garcia aveva intanto parlato senza giocarsi la dignità con la squadra sui concetti tattici, e con l’Udinese si è rivista la squadra dello scorso anno. La sera, dopo la vittoria, il presidente è rimasto negli spogliatoi fino all’una di notte”