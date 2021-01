Lungo vertice alla Continassa tra Agnelli e Florentino Perez: i temi sul tavolo

Proprio mentre sono tornate a circolare voci relative al possibile approdo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus in caso di addio di Pirlo, alla Continassa è andato in scena un lungo vertice tra il presidente Agnelli e il patron del Real Madrid Florentino Perez.

L’incontro è durato circa 3 ore ma non si è parlato di questioni di mercato, sul tavolo temi relativi alla politica sportiva, con le due società che cercano una sinergia e di conseguenza un’alleanza.

Agnelli, dunque, ha ricevuto Florentino Perez nelle vesti di presidente dell’ECA, così come avvenuto qualche mese fa, quando il numero uno della Juve si recò a Casa Milan per incontrare i dirigenti della società rossonera.

Come si legge su Goal.com, non è da escludere che con il presidente dei Blancos si sia parlato del progetto della Superlega, argomento ostile alle leghe nazionali ma di grande interesse per i top club.

Nessuna operazione di mercato in programma, dunque, ma un semplice incontro per avvicinare ulteriormente i due club, da sempre in ottimi rapporti.