L’unica condizione della Roma per ingaggiare Wijnaldum

Il centrocampista olandese ha finito per essere un giocatore chiave nello schema di Mourinho, il club sta valutando come trattenerlo, ma c’è solo un’opzione valida sul tavolo

Nell’ultima finestra di trasferimenti, cinque giocatori sono arrivati a costo zero all’AS Roma: Paulo Dybala, Andrea Belotti, Nemanja Matic, Markus Solbakken e Mile Svilar. Secondo La Repubblica, il primo acquisto del prossimo anno sarà Houssem Aouar e, se tutto andrà secondo i piani, anche Georginio Wijnaldum.

Aouar, 25 anni, arriverebbe dall’Olympique Lione, anche se il suo arrivo non comporterebbe la partenza del centrocampista olandese. La dirigenza del club italiano intende restituire Wijnaldum al Paris Saint-Germain (PSG) a fine stagione e attendere la risoluzione del suo contratto. Non verrà esercitata l’opzione di acquisto di cui dispone il giocatore, poiché la Roma ritiene eccessiva la cifra di 8 milioni di euro per il trasferimento, visto che dovrebbe essere pagato anche lo stipendio di quasi 10 milioni di euro (compresi i bonus) che percepisce a Parigi, di cui solo la metà è stata pagata in questa stagione. Wijnaldum non rientra nei piani futuri del PSG e la squadra romana vuole approfittarne e spera che le parti si incontrino quest’estate per risolvere il contratto.

Lo ingaggeranno solo se arriverà gratis

Una volta liberato Wijnaldum, la Roma cercherà di trovare un accordo con il giocatore, sulla base di nuove condizioni tecniche ed economiche. La strategia del club italiano è sostenuta dallo stretto rapporto tra i proprietari della Roma, la famiglia Friedkin, e il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, che sono fiduciosi che l’affare possa andare in porto, dato che anche la squadra parigina ha bisogno di lasciare andare dei giocatori.