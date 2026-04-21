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L’Unione Europea studia il piano contro la crisi dei carburanti: a rischio le vacanze estive

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
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Spostamenti liberi tra regioni
Aereo tramonto, Fonte Publicdomainpictures.net

L’Europa si trova davanti a una sfida delicata che potrebbe avere effetti concreti sulle vacanze estive di milioni di persone. Il problema riguarda il carburante per aerei, in particolare il cherosene, sempre più difficile da reperire a causa delle tensioni internazionali e delle difficoltà nelle forniture

Vacanze a rischio?

Secondo le stime più recenti, le scorte disponibili potrebbero bastare solo per poche settimane, rendendo concreta l’ipotesi di una riduzione dei voli già a partire da maggio. Questo scenario rischia di tradursi in cancellazioni, prezzi più alti e una minore disponibilità di collegamenti, proprio nel periodo in cui gli spostamenti aumentano per le ferie.

Per evitare una crisi più grave, l’Unione Europea sta preparando un piano comune. L’obiettivo è coordinare gli acquisti di carburante tra i Paesi membri, creare scorte strategiche e cercare fornitori alternativi. Si tratta di un tentativo di rispondere in modo unito a una situazione che nessun Paese riuscirebbe a gestire da solo.

Tagli ai voli

Nel frattempo, alcune compagnie aeree hanno già iniziato a ridurre i voli meno convenienti, mentre in diversi aeroporti europei si registrano le prime limitazioni nei rifornimenti. Il rischio è che questa tendenza si accentui con l’avvicinarsi dell’estate. Nonostante le difficoltà, le istituzioni invitano alla calma: al momento non si parla di blocchi totali, ma di una fase di forte incertezza. Per i viaggiatori, il consiglio è restare aggiornati e pianificare con attenzione, pronti ad adattarsi a eventuali cambiamenti.

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