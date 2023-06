Luperto viene riscattato dall’Empoli

Il Napoli si trova a gestire una nuova mini rivoluzione in questa finestra di mercato estiva. La società partenopea sarà molto attiva sia nel mercato in entrata che in uscita. E’ certo l’addio di mister Luciano Spalletti mentre Cristiano Giuntoli prepara le valigie direzione Torino. La rosa si spera invece venga modificata il meno possibile, per ora però c’è un primo colpo in uscita.

Il difensore Sebastiano Luperto verrà riscattato dall’Empoli. Il centrale è stato ufficialmente ceduto. L’Empoli ha esercitato il riscatto che aveva nei confronti del Napoli. Luperto ha passato le ultime due stagioni in prestito nel club toscano. Nel contratto dell’ultimo accordo c’era anche una clausola di obbligo di riscatto che sarebbe scattata al raggiungimento della salvezza dell’Empoli e al raggiungimento di un determinato numero di presenze del calciatore.

Il presidente Corsi ha sborsato nelle casse della società partenopea due milioni e mezzo per riscattare il difensore. Luperto fu acquistato dal Napoli nel 2014 dal Lecce per circa mezzo milione di euro. Il centrale ha giocato alcuni anni nel settore giovanile azzurro, prima di iniziare la sua carriera tra i professionisti, fatta di vari prestiti in diverse squadre. Con il Napoli ha totalizzato in totale 29 presenze tra le varie competizioni, spesso anche per alcuni scampoli di gara.

Il tecnico Carlo Ancelotti credeva molto in lui. Sotto la sua guida giocò una buona stagione con la maglia azzurra. Dopo l’addio del tecnico, Luperto è stato mandato in prestito al Crotone dove però non ha brillato. Dal 2021 invece gioca con la maglia azzurra dell’Empoli dove è diventato un perno della difesa toscana.

L’ex Lecce ha giocato in questa stagione di Serie A trentasei partite. E’ riuscito anche a timbrare il cartellino due volte. Il classe ’96 ha stoffa e siamo sicuri che riuscirà a mostrare tutte le sue ottime qualità difensive nelle prossime stagioni.