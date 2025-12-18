Lupin: la quarta stagione debutterà su Netflix nel 2026

Dopo tre anni dalla terza stagione di Lupin, Netflix ha annunciato il ritorno dell’iconico Assane Diop. La nota piattaforma ha rivelato che il quarto capito della tanto amata serie tv debutterà nel 2026.

IN ARRIVO LA QUARTA STAGIONE – Era l’ottobre del 2023 quando la terza stagione di Lupin è uscita su Netflix. Dopo tanta attesa da parte dei fan, che si sono lanciati in svariate supposizioni dopo l’ultimo episodio del terzo capitolo della serie, Omar Sy tornerà a vestire i panni del ladro gentiluomo francese.

Come le precedenti, la quarta stagione sarà composta da 8 episodi. Le riprese hanno avuto inizio a maggio e sono in fase di lavorazione, confermando che il progetto è sempre più reale. La nuova stagione uscirà nell’autunno del 2026.

A preannunciare la possibilità di vedere un nuovo capitolo dell’amata serie francese era stato proprio lo stesso creatore della serie, George Kay, che in un’intervista a Variety di due anni fa aveva dichiarato:

“Ovviamente, abbiamo lavorato molto duramente su queste stagioni e poi dobbiamo vedere come reagisce il mondo. Ma quando si creano le dinamiche tra i personaggi, si impostano queste serie in modo che possano avere una lunga durata, così da non essere messi alle strette o da non avere problemi a proseguirle, perché è più difficile generare un continuo da una serie che non è progettata per andare avanti e indietro. Quindi avevamo delle basi molto ambiziose. Lupin ha sicuramente le dimensioni necessarie per andare avanti con nuove stagioni, se necessario”.