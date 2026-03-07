Lutto a Napoli, è morta Zia Teresa: era diventata un’icona social

Si è spenta nelle ultime ore Zia Teresa, figura amatissima e punto di riferimento della celebre pagina social “Le Zie di Napoli”. A dare la triste notizia sono stati i familiari attraverso i canali ufficiali, con un messaggio che ha rapidamente raggiunto migliaia di persone. In poco tempo il web si è riempito di messaggi di affetto e cordoglio. Un segno evidente di quanto fosse entrata nel cuore di tanti.

Per chi seguiva la pagina, Zia Teresa non era soltanto un volto dei social. Con la sua spontaneità, il suo modo di parlare diretto e il calore tipicamente napoletano, era diventata quasi una parente per molti utenti. I suoi video riuscivano a strappare sorrisi e a raccontare la quotidianità con semplicità.

La pagina “Le Zie di Napoli”, diventata negli anni un piccolo fenomeno sul web, deve molto anche alla sua presenza. Zia Teresa rappresentava uno dei simboli più riconoscibili del progetto, capace di trasmettere allegria e familiarità.

Dopo l’annuncio della sua scomparsa, i social si sono trasformati in un grande spazio di ricordo. Commenti, dediche e messaggi pieni di affetto continuano ad arrivare da chi l’ha seguita nel tempo. In molti la ricordano come una donna semplice, autentica e sempre sorridente.