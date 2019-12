Lutto in Toscana, morta Azzurra Lorenzini

Ieri come oggi la Toscana piange la prematura dipartita della cantante e conduttrice televisiva Azzurra Lorenzini.

LA MALATTIA – Aveva solo 32 anni e combatteva già da tempo contro un tumore. Un anno per la precisione. Un anno di sofferenza e lotta continua, espressa anche tramite i suoi social network e le sue canzoni. In particolare Letto 23, scritto in collaborazione con Gianni Errera, il cui testo pone l’accento sul cambio di percezione che una persona affetta da cancro può avere. Da lì la toccante dedica del marito pubblicata su Facebook: “Sorridimi ancora perché il sorriso resti sempre sul mio viso. Dal letto 23, amore mio, ora inizio un’altra vita io”.

IL DECESSO – La sua morte ha avuto luogo nell’ospedale di Empoli e ha sconvolto la regione Toscana. Si perché lei veniva proprio da lassù e numerosi tra i suoi fan gli abitanti di Pisa e Livorno. Azzurra Lorenzini era solita condividere l’avanzamento del tumore tramite Facebook in particolare. Si possono leggere messaggi colmi di speranza e fonte di ispirazione per altri nel suo stesso stato. Ma purtroppo le metastasi già abbondantemente presenti sono “esplose”, a detta del marito, non lasciandole scampo. L’ultima frase scritta dalla cantante risale a pochi giorni prima della morte ed è relativamente positiva considerando il funesto destino. “Erano trenta giorni che non dormivo col cortisone, aspetto di fare la radio e intanto mangio”.