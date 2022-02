Lutto nel battipagliese: morto il calciatore 35 enne

Lutto nella città di Battipaglia e per la squadra della città, la Real Battipaglia: è morto il calciatore Sergio Satriano. Egli aveva solo 35 anni, noto nel popoloso centro della Piana del Sele, in provincia di Salerno, per essere stato un calciatore della sopracitata Real Battipaglia (più precisamente giocava come difensore), squadra dilettantistica che milita nella 3° categoria campana.

Un malore notturna purtroppo non gli ha dato scampo all’atleta che era molto conosciuto e ben voluto a Battipaglia. Molto conosciuto anche nel mondo sportivo, in quanto ha giocato per molto tempo a calcio nel settore dilettantistico. Nel quotidiano si occupava di carpenteria, dove era titolare con il fratello di un’azienda edile: tramite la sua serietà e il suo lavoro era molto apprezzato da tutti: “

“Alcuni di noi hanno un pezzo di te nelle proprie case. Io ho la cabina armadio che tirasti su in un paio di giorni per fare una sorpresa a Federico. Mia mamma ha tutta la casa rimodernata da te, solo pochi mesi fa. Federico ha tutto il suo negozio fatto da te dove ha realizzato il suo sogno. Ti penseremo nella quotidianità.”

L’associazione sportiva dilettantistica Real Battipaglia affida a Facebook il suo messaggio di addio al ragazzo: “Si potrebbero passare giornate intere a raccontare i nostri aneddoti… eri quello scombinato del gruppo ed è per questo che ti volevamo e ti vogliamo un mondo di bene. Tu sei uno di noi e non lo dimenticheremo mai.

Veglia da lassù sulla tua piccola Gioia e se hai tempo dai uno sguardo anche su di noi. Ti vogliamo bene Sergio, buon viaggio.”

Anche la Lega Nazionale dilettanti Campania, tramite il suo presidente Carmine Zingarelli, ha rilasciato un messaggio di condoglianze: “Il Consiglio direttivo e il Comitato tutto sono addolorati per l’improvvisa scomparsa di Sergio Satriano. Un carissimo abbraccio e sentite condoglianze alla famiglia.”