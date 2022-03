Lutto nel calcio giovanile: morto un classe 2008 a Gussago

In Lombardia, più precisamente nel bresciano nel comune di Gussago, si è consumata una tragedia: Bryan Asamoah, 14 anni, è morto qualche sera fa nella sua camera da letto che divideva con i fratelli più piccoli. Il corpo senza vita del giovane, è stato ritrovato dai suoi genitori dopo cena; una volta allertati i soccorsi, questi giunti sul posto non hanno potuto fare niente per rianimarlo.

Il ragazzo, come il padre giocava a calcio, più precisamente nella squadra Pavoniana Gymnasium, dopo aver militato anche nel settore giovanile del Desenzano Calvinia. Una delle sue ultime partite è stata contro la sua “ex”, dove aveva segnato anche un bellissimo goal, che poteva essere il preludio per una carriera brillante.

Il Desenzano si stringe attorno alla famiglia, in particolar modo al padre Patrick Asamoah, centrocampista dello Sporting Club Brescia, tramite un lungo post condiviso sui social la mattina seguente alla tragedia: “Lutto alla Pavoniana Gymnasium. Il giocatore biancazzurro Bryan Asamoah ci lascia a soli 14 anni, giocava infatti con la leva calcistica del 2008. […] Non esistono parole adatte per dire altro sulla scomparsa di un ragazzo di soli 14 anni al quale la vita aveva cominciato a sorridere“.

Il giovanissimo ragazzo bresciano – scrive seried24.com – frequentava le scuole medie del suo paese. Secondo quanto riferisce BrescaToday, le indagini sono state chiuse velocemente da parte delle forze dell’ordine. La conclusione è stata che il ragazzino si è levato la vita, trattandosi quindi di un suicidio:

“I carabinieri avevano anche sequestrato il cellulare dell’adolescente, per capire se fosse stato vittima di una delle terribili sfide che circolano sui social, ma non avrebbero trovato riscontri. Niente lasciava presagire un dramma di simile portata. Il 13enne non aveva problemi a scuola e chi lo conosceva lo descrive come un ragazzino solare, sempre con il sorriso sulle labbra.”