Lutto nel mondo del calcio: addio a Jimmy Greaves, leggenda del Tottenham

Lutto nel mondo del calcio mondiale. Nelle ultime ore si è spento infatti Jimmy Greaves, leggenda del calcio inglese. L’ex Chelsea, Tottenham e Milan aveva 81 anni ed è stato ritrovato morto nella sua casa, a Londra.

Jimmy è entrato nella storia del calcio divenendo il miglior marcatore di sempre della First Division, prima che venisse denominata Premier League, e top scorer all time del Totthenam. Con gli Spurs infatti la leggenda inglese vanta un bottino di 267 gol in 381 partite tra il 1962 e il 1970. Il record è tuttora imbattuto. Nella carriera straordinaria di Greaves bisogna anche menzionare la Coppa del Mondo vinta con l’Inghilterra nel 1966.

Alla notizia del triste evento ovviamente si è creato un grandissimo ed affettuoso cordoglio di persone. Tra tutti su Twitter spicca il comunicato ufficiale del Tottenham Hotspur, club che maggiormente è legato alla figura della compianta leggenda inglese. Ecco il tweet tradotto in italiano, con al seguito la sua versione originale.

“Siamo estremamente dispiaciuti nell’apprendere la scomparsa del grande Jimmy Greaves. Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia ed agli amici di Kimmy in questo triste periodo. Riposa in pace, Jimmy“.

“We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves. We extend our deepest sympathies to Jimmy’s family and friends at this sad time. Rest in peace, Jimmy“.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021