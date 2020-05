Lutto nel mondo del calcio, è morto Jordan Diakise: l’ex PSG aveva solo 24 anni

A sorpresa il mondo del calcio, che già versa in condizioni tutt’altro che felici, si ritrova a piangere una giovanissima scomparsa. Nella giornata di martedì, più precisamente nel pomeriggio, è venuto a mancare il calciatore professionista Jordan Diakise. Rimangono ancora ignote le cause della morte, da escludere ovviamente un decesso “naturale”.

Il calciatore aveva infatti appena 24 anni e sembrava in perfetta forma. Per capire con precisione la causa del triste evento vanno aspettati quindi i risultati dell’autopsia. Jordan Diakise militava nel club francese AS Furiani-Agliani, in terza divisione.

Nella sua carriera, purtroppo breve, è annoverato soprattutto il PSG, squadra in cui è cresciuto e maturato calcisticamente. Jordan Diakise era un ottimo terzino che faceva della dedizione al lavoro e della duttilità le sue armi migliori. Poteva infatti giocare indifferentemente sia sulla fascia sinistra che destra della difesa.

Messosi in mostra nelle giovanili della squadra parigini, Diakise, agli inizi della sua carriera, aveva anche attirato su di sé le attenzione della nazionale francese, guadagnando così qualche convocazione tra gli Under della Francia.

Una scomparsa molto dolorosa, soprattutto per la giovanissima età del deceduto. Con il passare delle ore quasi tutto il mondo del calcio francese si è unito al cordoglio per la morte di Jordan Diakise.