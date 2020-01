Lutto nel mondo del calcio inglese, si è spento Sinnot prima della partita: aveva 25 anni

Una terribile notizia scuote il mondo del calcio in Inghilterra. Prima della partita, è deceduto all’età di 25 anni il calciatore Jordan Sinnot. Questa l’annuncio del decesso da parte dell’Ahalifax Town FC: “Abbiamo ricevuto una terribile notizia. Jordan Sinnott, nostro ex giocatore, è morto”

“Gli avvenimenti della tragedia non sono chiari e per questo motivo non vogliamo aggiungere altro nel rispetto della famiglia di Jordan. Ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze in questo momento molto difficile“.

Durante la sua carriera, Jordan è riuscito a giocare anche nel calcio professionistico. Nella stagione 2019/2020 si era trasferito al Matlock Town, ma le sue migliori prestazioni vi sono state con l’Altrincham.

Le cause della morte di Jordan Sinnot sono ancora da accertare dal momento che non è ancora noto il motivo del decesso del ragazzo. Prima di scendere in campo con la sua squadra, la tragedia. Un grave lutto che colpisce il mondo del calcio.

Sinnot ha indossato anche la maglia del Chesterfield e suo padre è un ex centrocampista dell’Huddersfied, il capitano della squadra a quei tempi. Il mondo del calcio si stringe alla famiglia del calciatore e tutti i suoi conoscenti.