Il Napoli piange un’altra perdita importante nel giro di pochi giorni. Dopo la recente scomparsa dell’ex preparatore dei portieri Rosario Di Vincenzo, il mondo azzurro deve salutare un’altra figura storica del proprio passato: Pasquale Fiore, scomparso all’età di 72 anni.

Fiore era cresciuto calcisticamente proprio nel vivaio del Napoli, costruendo passo dopo passo il suo percorso fino ad arrivare alla prima squadra. Tra i momenti più significativi della sua carriera in maglia azzurra c’è la vittoria del Torneo di Viareggio del 1975, competizione giovanile che il Napoli conquistò proprio con lui a difendere la porta.

Pochi mesi dopo arrivò anche il debutto in Serie A, nel gennaio del 1976, stagione che coincise con il successo degli azzurri in Coppa Italia. Dal 1978 al 1984 ricoprì il ruolo di secondo portiere dietro a Luciano Castellini, contribuendo comunque alla solidità del gruppo.

I tifosi lo ricordano non solo per l’attaccamento alla maglia, ma anche per un dettaglio diventato quasi simbolico: il suo inconfondibile baffo, tratto distintivo che lo rendeva immediatamente riconoscibile. Attraverso un messaggio sui social, il presidente Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli hanno salutato così l’ex portiere: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Pasquale Fiore, portiere azzurro dal 1977 al 1984”.