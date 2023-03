Lutto nell’Arma dei Carabinieri: muore carabiniere a 34 anni

Un tragico incidente che ha portato alla scomparsa di giovane vicebrigadiere di soli 34 anni. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente non c’è stato nulla da fare, troppo tardi.

Era il suo giorno libero e si stava dedicando al suo hobby preferito: escursioni in montagna, che si è rivelato però un’arma a doppio taglio. I pericoli in montagna sono sempre dietro l’angolo e un momento di distrazione potrebbe costare la vita.

E questo è proprio quello che purtroppo è successo al vicebrigadiere, il quale prima che essere un rispettabile membro dell’Arma dei Carabinieri era un giovane uomo con tutta la vita davanti.

I soccorsi della Guardia aerea svizzera sono intervenuti con estrema prontezza e hanno trasportato il giovane ferito di corsa al pronto soccorso con codice rosso. C’è stato poco da fare la caduta è stata troppo violenta e gli ha procurato ferite mortali.

La famiglia straziata dal dolore ricorda il giovane scomparso: Saverio Cirillo, 34 anni vicebrigadiere dei carabinieri che prestava servizio nella caserma di via Guerciotti a Legnano.

Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio della scorsa domenica. Il giovane si era recato in Valle Verzasca nel Canton Ticino per trascorrere la sua giornata libera facendo quello che più gli piaceva. Stando alla ricostruzione degli avvenimenti è successo tutto per una terribile fatalità: il 34enne avrebbe perso l’equilibro nell’attraversare un reale sopra una cascata cadendo nel vuoto per una decina di metri e non c’è stato niente da fare.

Il sindaco della città gli ha dedicato delle toccanti parole: “La morte di un uomo di soli 34 anni, quindi nel pieno delle sue forze, e che ha deciso di servire la comunità operando per garantire la pubblica sicurezza è motivo di profondo dolore.Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno alla Compagnia dei Carabinieri già colpita lo scorso anno dal lutto per la perdita di Angelo Carones e alla famiglia di Saverio“.