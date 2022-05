Lutto Raiola, Moggi affranto: “Sono sotto choc, non si può morire così giovani”

Ai microfoni di TuttoC.com è intervenuto l’ex dirigente sportivo di Juventus e Napoli, Luciano Moggi, il quale ha parlato di quanto accaduto qualche giorno fa, ovvero la morte dell’amico Mino Raiola.

“Sono ancora sotto choc per la morte di Mino, non si può morire così giovani. Due giorni fa ci ho creduto che non fosse vero ma ora è accaduto. Dal dolore passo anche alla rabbia non solo per una morte troppo giovane ma anche perché chi lo offendeva prima e lo chiamava pizzaiolo è il primo a ricordarlo con post e lacrime”.

“Non è stato solo un grande agente ma soprattutto una grande persona. Ha faticato molto per aver successo, nessuno gli ha mai regalato niente“.

L’ex dirigente italiano è quindi affranto dalla scomparsa del procuratore, ricordato come un grande uomo e professionista.

Luciano Moggi ha infine dichiarato: “L’ho visto crescere come procuratore, ma prima ancora come uomo. Credo, anzi sono sicuro che al calcio mancherà tantissimo“.