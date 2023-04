Luxuria, i dubbi su (Suor) Cristina Scuccia

L’ex Suora, vincitrice di The Voice, ha sorpreso tutti con l’abbandono del velo. A tornare sulla questione è Vladimir Luxuria che è intervenuta a Pomeriggio Cinque

Continua a far discutere Cristina Scuccia. L’ex Suor Cristina, attualmente all’Isola dei Famosi, continua a far parlare di sé tra social e non. Secondo Vladimir Luxuria, intervenuta a Pomeriggio Cinque, ci sarebbero altri motivi per cui avrebbe lasciato il velo.

Tra questi, infatti, potrebbe esserci una presunta omosessualità della donna. Nulla di sbagliato, certo, ma che avrebbe potuto creare sconvolgimenti nella comunità religiosa. Purtroppo, infatti, al momento è un argomento delicato e difficilmente sarebbe potuta restare con il velo a cuor leggero.

Le dichiarazioni di Luxuria

Quanto segue sono le dichiarazioni di Vladimir Luxuria a Pomeriggio Cinque. Ecco cosa ha detto: “Cristina mi piace molto e ti dico che è il personaggio con il quale mi identifico di più, perchè tutte e due abbiamo preso i voti, lei in convento, io in Parlamento. Due ex, mi identifico molto. E’ un personaggio molto forte, mi piace molto. Secondo me ancora non si è lasciata andare completamente. Perché sente di avere una responsabilità di rappresentanza anche della fede. Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi secondo me durante quest’Isola, forse, lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso… e qui mi sto zitta”. Tanto è bastato per far crescere la curiosità di Barbara D’Urso e degli spettatori a casa. Quale potrebbe essere il segreto dell’ormai ex Suor Cristina?