Ma quanto ha speso il Napoli per Kvaratskhelia?

Il Napoli ha avuto un ottimo avvio di stagione condito da quattro vittorie e due pareggi. In campionato la società partenopea si trova al secondo posto ad 11 punti, dietro soltanto ai nerazzurri dell’Atalanta. Mentre in UEFA Champions League il Napoli ha vinto la sua prima partita 4-1, annichilendo gli avversari del Liverpool. Gran merito di queste vittorie va dato, anche, alle splendide prestazioni dell’ala sinistra Kvicha Kvaratskhelia.

Il nuovo acquisto azzurro ha mostrato in queste prime partite grandi qualità tecniche e colpi da fuoriclasse. Alcune giocate del georgiano sono rimaste impresse negli occhi di tutti gli appassionati di calcio. Ma pensando a questo giovane fuoriclasse, la domanda che ci poniamo è: Quanto ha pagato il presidente De Laurentis per accaparrarsi questo giovane fenomeno?

In un epoca in cui il calcio è sovrastato da contratti faraonici e cifre da capogiro, la risposta alla domanda posta da davvero stupore. La società azzurra ha sborsato nelle casse della Dinamo Batumi soltanto 10 milioni di euro per avere il calciatore georgiano, classe 2001, a titolo definitivo. Un vero affare per le prestazioni che Kvara ha sfornato fino ad ora.

C’è da dire che il ds Giuntoli ha fatto davvero un gran lavoro. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” lo ha elogiato in questo modo: “Complimenti a Giuntoli. Il ds che ha comprato una Ferrari al prezzo di una Panda”.

Ora ci sarà da capire quanto sarà difficile trattenerlo, oppure, nel caso in cui verrà ceduto, a che cifre accadrà. Probabilmente ci sarà una grande plusvalenza per le casse della società partenopea, il georgiano ora vale almeno quattro volte la cifra spesa per acquistarlo. Ma dove riuscirà a portare il Napoli Kvaratskhelia ? C’è la speranza di vedere il Napoli vincere qualcosa di importante con questo giovane fenomeno?