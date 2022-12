Mac Allister, che mondiale super! La Juventus lo osserva

Quello di Alexis Mac Allister può definirsi un mondiale incredibile, con varie squadre che ora puntano su di lui

Alexis Mac Allister è uno dei nomi del momento. Il centrocampista argentino sta vivendo un mondiale in Qatar da sogno, con la sua nazionale che ha trovato in lui un vero valore aggiunto.

Il calciatore del Brighton sta vivendo una stagione incredibile anche con il club, tanto che varie squadre avrebbero già messo gli occhi su di lui per gennaio. Il calciatore a stagione in corso potrebbe però non muoversi. Su di lui anche la Juventus, che però sembra non poter far nulla davanti alla folta concorrenza.

C’è la fila

Per Mac Allister ci sarebbero Tottenham, Inter, Atletico Madrid e proprio i bianconeri. Per ora il calciatore sembra però fermo sull’obiettivo: il mondiale. In conferenza stampa ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni forti. Dichiarazioni che evidenziano il buon momento di forma dell’albiceleste, che punta ora più che mai alla vittoria finale in Qatar.

Ecco cosa ha detto il giocatore: “Vi dico la verità, se me l’aveste chiesto prima dei Mondiali avrei firmato per quanto mi sta succedendo. Prima delle partite solitamente sono ansioso e nervoso, ma in questa Coppa del Mondo c’è qualcosa che non mi fa sentire così, è importante rilassarsi per divertirsi. Siamo un gruppo unito, fin dal primo giorno tutti si sono fidati di me e sto vivendo qualcosa di meraviglioso”. L’Argentina pende tutta dai suoi piedi, oltre che da quelli di Messi, sperando che questa possa essere l’edizione giusta per risollevare il trofeo.